Sinop'ta 31 bin öğrenci karne alacak

Sinop'ta ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 31 bin 423 öğrenci, 17 Haziran Cuma günü karnelerini alacak.

6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Sinop'ta tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde karne alacak toplam 31 bin 423 öğrencilerden 2 bin 413 öğrenci 4. sınıftan, 2 bin 334 öğrenci 8. sınıftan ve bin 950 öğrenci 12. sınıftan mezun olacak.

“Elimizden geleni ve daha fazlasını yapmaya çalıştık”

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, karne alacak 31 bin 423 öğrenciden yaklaşık 6 bin 700'ünün ilkokul, ortaokul ve lise son sınıflardan mezun olacağını söyledi. Yıldız, “Sizler, bizler ve bize paydaş herkes, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının yüz yüze eğitim şekliyle başlaması, devam etmesi ve nihayetinde sona ermesi için elimizden geleni ve daha fazlasını yapmaya çalıştık ve hamdolsun bugünlere erişerek bunu başardık” dedi.

Öğrencilere yaz tatilinde olabildiğince ruh ve zihinlerini temizlemeleri tavsiyesinde bulunan Yıldız, “Yıl boyunca, sizler, derslerinizi ve gireceğiniz sınavları, bizlerse sizleri kazanmak için çalışıp durduk, şimdi yorulduk ve dinlenmeyi hak ettik. Gireceğimiz uzunca yaz tatilinde bedenlerimizi yorgunluktan arındıracağımız gibi, ruhlarımızı ve zihinlerimizi de çok hızlı ilerleyen günlük yaşamın yorgunluklarından arındırmaya çalışacağız. Bunun için de; doğa ile iç içe olacağımız, kendimizi ve çevremizi daha iyi tanıyacağımız okumalar, etkinlikler ve gezi, seyahatler yapacağız. Böylece ‘beşikten mezara kadar' olan öğrenme, bilgilenme serüvenimizi görerek, dokunarak ve hissederek sürdürmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Bir öğrencinin eğitim hayatında öğretmenin dokunuşu ve aile bireylerinin katkılarının önemine vurgu yapan Yıldız, emeği geçen tüm öğretmenlere ve velilere desteklerinden ötürü teşekkür etti. Sözlerine son verirken Yıldız, “Her birinizin ‘biricik' olduğunuzun farkında bir şuurla hepinize iyi tatiller dilerken hayata hazırlanma yolunda muvaffakiyetler temenni ederim, iyi tatiller” ifadelerini kullandı.