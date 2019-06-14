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Sinop'ta 35 bin 388 öğrencinin karne heyecanı

Sinop’ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 35 bin 388 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Sinop'ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 35 bin 388 öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Sinop il genelinde 2 bin 517 öğretmenin görev yaptığı 2 bin 26 derslikte, 35 bin 388 öğrenci karnelerini aldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılına son verilmesi nedeniyle Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesinde de karne dağıtım töreni düzenlendi. Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından tören, okul müdürü Şükrü Eraltan'ın yaptığı açıklamayla devam etti. Çeşitli hediyelerin takdim edildiği tören, okul birincisinin mezuniyet kütüğüne çivi çakmasıyla sona erdi.

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