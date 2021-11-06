Sinop'ta 361 balıkçıya 461 bin 650 TL destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği” kapsamında yapılan desteklemenin Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip iç sularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 metreden küçük balıkçı gemilerini kapsadığı belirtildi.

Söz konusu desteklemenin hedeflerinden bahseden Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Tebliğle küçük ölçekli balıkçılığın devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. Buna göre, destekler, kayıtların güncellenmesi, balıkçıların avcılık faaliyetleri ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında veriliyor. Bu sayede, geleneksel küçük ölçekli balıkçılığının sürdürülebilirliği hedefleniyor. Ayrıca, üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle gıda güvenliğine katkı sağlaması, kıyı kesimindeki halkın geçimine katkıda bulunarak kırsal kalkmanın sağlanması ve kaynakların sürdürülebilirliği öngörülüyor. Bu kapsamda ilimizde 12 metreden küçük teknelerde faaliyet gösteren 361 balıkçıya yaptığımız toplamda 461 bin 650 TL destek ödemesi hesaplarına yatırılmıştır” dedi.