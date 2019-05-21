Sinop'ta 4 bin kişi birlikte oruç açtı

İskele Meydanı'nda düzenlenen iftar programına yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Her telden katılımla gerçekleşen iftarda vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde iftarını yaptı.

Düzenlenen iftar programına Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, eşi Hanife Ayhan, başkan yardımcıları, belediye çalışanları, muhtarlar, ilçe belediye başkanları, CHP Sinop İl Başkanı Avukat İnan Savaş Yüksel, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve yaklaşık 4 bin vatandaş katıldı.

Başkan Ayhan, iftar öncesi bütün masaları tek tek dolaşarak selamladı ve görüşlerini aldı.

Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Ramazan, birlik ve beraberlik içinde olma zamanıdır. Bir önceki Ramazan'da aramızda olan ama bu Ramazan'da aramızda olamayan şehitlerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve bütün dünya Müslümanlarının Ramazan-ı Şerif'i kutlu olsun, barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşamamız dileğiyle" dedi.