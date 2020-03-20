Sinop'ta 45 köy yolu ulaşıma açıldı

Etkisini arttıran ve özellikle iç kesimlerde yoğunluk gösteren kar yağışının ardından Sinop'ta merkeze bağlı bazı köylerin yanı sıra Gerze, Erfelek, Ayancık, Türkeli, Boyabat, Durağan ve Dikmen ilçelerine bağlı 45 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Köy yolların yeniden ulaşıma açılması için hummalı bir çalışma başlatan Sinop İl Özel İdare Ekipleri, 16 ayrı noktada 30 iş makinesiyle yürüttükleri çalışma sonrası 45 köy yolunun tamamını yeniden vatandaşların ulaşımına açtı.

Kar yağışının olumsuz etkilediği noktalardan biri olan Sazlı ve Akbaş köylerini ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl da ekiplerin burada yürüttükleri çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen son aşama hakkında bilgiler aldı.

Genel Sekreter Çınkıl'a ziyaretinde İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Gök ve Akbaş Köyü Muhtarı İsa Tepe eşlik etti.

“Kar yağışının hemen ardından ekiplerimizi araziye gönderdik”

Kar yağışının hemen ardından harekete geçtiklerini belirten Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “Kar rahmettir ancak, aynı zamanda vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki kısıtlılığına da sebebiyet vermektedir. Bizler de kar yağışının hemen ardından ekiplerimizi yol açma çalışmaları için araziye gönderdik. Bugün de değerli İl Genel Meclisi Başkanımız Yakup Üçüncüoğlu ile birlikte Merkeze bağlı Sazlı ve Akbaş köylerimizde çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgiler aldık, işlerinde kolaylıklar diledik” diye konuştu.

“Sinop ve ilçelerimizde kapalı yolumuz bulunmuyor”

45 köy yolunun tamamının yeniden ulaşıma açıldığını aktaran Çınkıl açıklamasını şöyle tamamladı:

“Merkez İlçemiz başta olmak üzere 7 ilçemizde 16 ayrı noktada 30 iş makinamız 75 personelimizle birlikte yol açma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün aldığımız bilgiye göre kapalı olan 45 köy yolumuzun tamamı ulaşıma açıldı. Kısmi kar yağışının devam etmesine rağmen şu an itibarıyla Sinop ve ilçelerimizde herhangi bir kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Önceliklerimizi grup yollarına veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen ve aciliyet gerektiren hasta taşıma gibi önemli talepleri de ekiplerimiz hassasiyetle değerlendiriyorlar ve yol açma çalışmalarında bu taleplere öncelik veriyorlar. Öncelikle bugün bizlere eşlik eden İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Yakup Üçüncüoğlu'na ve köy yollarımızın ulaşıma açılmasında emek ve gayret gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.”

Akbaş Köyü Muhtarı İsa Tepe de kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Şu anda kapalı yolumuz bulunmamaktadır. İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz başta olmak üzere Meclis Başkanımıza ve ekiplerimize çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Özel İdare Ekiplerince evcil ve yabani hayvanlar da unutulmadı. Genel Sekreter Yahya Çınkıl ve ekipler tarafından soğuk kış şartlarında dışarıda kalan evcil ve yabani hayvanlar için yiyecek bırakıldı.