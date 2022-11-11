Sinop'ta 49 bin fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde Sinop'ta gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde 49 bin fidan dikildi. Ayrıca Sinop'ta yılsonuna kadar toplam 500 bin fidan toprakla buluşacağı belirtildi.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil gelecek için tüm Türkiye'de eş zamanlı yürütülen ‘Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde, Sinop Havalimanı eski pist bölgesinde öğrencilerin ve kamu kurumlarının katılımıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. 290 dönümlük arazide toplam 49 bin fidan dikimi başlatıldı.

500 Bin fidan toprakla buluşacak

2022 yılı içerisinde toplam 500 bin fidanın toprakla buluşacağını söyleyen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Geçmişte yapılanlar nasıl ki bugüne yansıyorsa, bugün yapılanların da geleceğe yansıması mutlaka olacaktır. Bundan da ülkemiz ve insanımız kazançlı çıkacaktır. Bizler bugün burada Türkiye'nin en kuzey noktası, güzel şehrimiz Sinop'umuzda Orman Bölge Müdürlüğü'müz tarafından hazırlanan 290 dönüm alana, 49 bin fidanın dikimi için start vereceğiz. Bu yıl içerisinde ilimiz genelinde toplam 500 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.

Programın ardından Aleaddin Keykubat Camisi'nde Cuma namazı öncesi vatandaşlara fidan dağıtıldı. Programa Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl jandarma Komutanı Ferhat Kuran, kamu kurum amirleri, personelleri ve öğrenciler katıldı.