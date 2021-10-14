İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı

Sinop’ta balıkçılar tarafından 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı.

Sinop'ta balıkçılar tarafından 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı.


Karadeniz'de nadir yakalanan kırlangıç balığının kilosu 120 TL'den satışa sunuluyor. Balıkçı Ahmet Gür yaptığı açıklamada, "Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına da yolladığımız oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Elimize üç adet geldi. Balıklar 5 kilo geliyor, Kilogramını 120 TL'den tezgaha koyduk” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.