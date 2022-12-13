Sinop'ta 5 Köy Yaşam Merkezi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Köy Yaşam Merkezi Projesi' kapsamında Sinop'ta 5 merkez açıldı.

Proje kapsamında Sinop'ta açılan merkezlerde iğne oyası, sof kumaş dokuma, elde Türk işlemeleri, tığ ve şiş örücülüğü, arıcılık, köy seracılığı, sebze, meyve ve mantar yetiştiriciliği, besi sığırcılığı, meyve aşılama, budama gibi çeşitli alanlarda kurslarda eğitim veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, “Bakanlığımız tarafından koordine edilen 'Köy Yaşam Merkezi Pprojemizin' Sinop'taki yansıması olarak ilk etapta Merkez, Erfelek ,Gerze, Ayancık ve Boyabat ilçelerimizde Köy Yaşam Merkezlerimizi açmış bulunmaktayız. Bakanlığımızın sağladığı olanakların yanında, köy muhtarlarımızın da desteklerini alarak hizmete sunduğumuz bu merkezlerimiz köylerimizde heyecan ve sevinç iklimi oluşturmuştur. Özellikle hanımefendi vatandaşlarımızın teveccüh gösterdiği halk eğitim kurslarımızda, bir arada olmanın verdiği haz ve mutluluğun, yanında hatırı kırk yıl unutulmaz bir fincan kahvenin ya da muhabbetin bahanesi bir bardak çayın verdiği huzuru müşahede ettikçe yapılan işin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu anlıyoruz. Böylece bundan sonra açacağımız ‘Köy Yaşam Merkezleri‘ için de güzel tecrübeler elde etmiş olacağız” dedi.