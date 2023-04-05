Sinop'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlaması

Sinop'ta ‘5 Nisan Avukatlar Günü' dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı. Avukatlar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mesleklerini icra ederken yaşadıkları sorunları ve zorlukları dile getirerek çözüm talep etti.

Sinop'ta 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Hükümet Konağı Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Düzenlenen törene Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Başsavcı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş ve avukatlar katıldı. Törende Baro Başkanı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş, konuşmasına 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar ile 121 avukat meslektaşını anarak başladı. Geçen yıl düzenlenen törende ‘Avukatlar Günü'nü kutlayamıyoruz' şeklinde belirttikleri meslek sorunlarının çözümüne dair çalışma yapılmadığını kaydeden Altuntaş, “Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş, 10 bine yakın meslektaşımızın ev veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu koşullar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, vatandaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi dün olduğu gibi bugün de avukatlardır” diye konuştu.

Konuşmalarının devamında Altuntaş, “Mesleğimizin içerisinde bulunduğu ağır sosyoekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu altını çizerek hatırlatmak isteriz. Mesleğin icrasında yaşanan sorunlarımızın çözülmesi konusundaki ısrarlı taleplerimizi bu yıl bir kez daha dile getiriyor, belirtilen sorunlarımızın çözümü için haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz” dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve avukatlar, Sinop Adliyesi önünde toplu fotoğraf çekildi.