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Sinop'ta 5 yaşındaki çocuk asansöre sıkıştı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 5 yaşındaki çocuk asansöre sıkışarak ağır yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 yaşındaki çocuk asansöre sıkışarak ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Buğlem Ayşe Tavalıoğlu annesi ile asansöre binmek istedi. Önce annesinin asansöre binmesi üzerine 5 yaşındaki Buğlem annesinin arkasından asansöre bindiği sırada hareket halinde olan asansör küçük çocuğu belinden sıkıştırdı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çocuğu bulunduğu yerden alarak, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.


Minik Buğlem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlenirken, ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

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