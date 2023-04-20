Sinop'ta 530 seracıya 61 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) projesi ile Sinop'ta yüzde 75 hibeli 530 serada üretim yapan çiftçiye 61 bin 890 sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile küçük aile işletmeciliğinin geliştirilmesi ve özendirilmesi amacıyla Sinop'ta yüzde 75 hibeli olmak üzere 530 örtü altı yetiştiriciye toplamda 61 bin 890 domates, salatalık, patlıcan ve biber fidesi dağıtıldı. Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, ayrıca proje çerçevesinde toplam 230 bin fidan dağıtılacağını söyledi.

Sinop Tarım İl Müdürü Önlem, “Örtü altı yetiştiricilerimize 61 bin 890 sebze fidesi dağıtıldı. 168 bin adet fide ise önümüzdeki günlerde açık alanda dikilmek üzere teslim edilecektir. Amacımız küçük aile işletmelerimize destek olmak ve çiftçilerimize her daim her şartlarda hizmet sunmaktır. Kaliteli ve sertifikalı fideleri çiftçilerimizle buluşturarak, vermiş oldukları emeklerinin karşılığını almalarını sağlamayı ve tüketicilerimize daha sağlıklı sebzeyi ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.