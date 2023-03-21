Sinop'ta "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Sinop'ta hatıra ormanı oluşturuldu.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Abalı köyünde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi. Vali Erol Karaömeroğlu, törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz etkinlikle toprakla buluşturduğumuz her bir fidan bir umut olarak kök salacak ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anılarını yaşatacak olan deprem şehitleri ormanının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Bu hatıra ormanının gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.