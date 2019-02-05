Sinop'ta 7 bin 27 kişiye istihdam sağlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, Sinop'ta 2018 yılında 7 bin 27 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Başvuruların İŞKUR tarafından değerlendirildiğini belirten Çalışır, "Kurumumuzca 2018 yılı içerisinde istihdamı geliştirmek ve arttırmak amacında olan kurumumuz 2018 yılı içerisinde 18 bin 348 kişi başvuruda bulunmuş. Bu kişilerin başvurularını aldık. Kurumumuza kayıtlı aktif iş gücümüz 18 bin 575 olup, işe yerleştirmelerimiz kamuda 34, özel sektörde 3 bin 236, kurs ve programlardan 1045 toplu yararına programlarda 2 bin 712 kişiyi işe yerleştirdik. Aktif iş gücü programlarımız da ise meslek edindirme kurslarında ise 1996, toplum yararına programlar da 2 bin 712, iş başı eğitim programların da 1592, girişimcilikte ise 436 kişi olmak üzere 6 bin 736 kişiyi aktif iş gücü programlarından yararlandırdık. Danışmanlık hizmetlerimiz olarak ta 11 bin 960 kişiye danışmanlık hizmeti verdik. İlimiz işsizlik oranı düşük bir il olduğundan dolayı da 896 kişiye işsizlik sigortası ödemesi yaptık” dedi.