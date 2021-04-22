Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek

Sinop'un simgelerinden olan tarihi Buzhane Binasındaki restorasyonda sona yaklaşıldı. Restorasyonu bittiğinde Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak vatandaşa hizmet verecek binayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Binadaki buz makinelerinin korunacağı, eski tahtaların duvar dekorasyonunda kullanılacağı ve 70 yıllık buz kalıplarının ise kütüphane raflarına dönüşeceği öğrenildi.

Sinop'ta 150 yıllık tarihi bulunan buzhane binasında devam eden restorasyonda hiçbir malzeme israf edilip kenara atılmıyor. Mülkiyeti Sinop Belediyesine ait olan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) da desteğiyle ihalesi 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşerek 14 Ağustos 2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan Buzhane Binası projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binanın Temmuz ayının ilk haftasında Sinopluların hizmetine girmesi hedefleniyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan çalışmaları yerinde görmek üzere çalışma alanına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette binanın, bir kültür merkezi olacağını, içinde bir kütüphane bulunacağını ve tiyatro salonu olarak da kullanılabilecek bir cep sinemasına da ev sahipliği yapacağını açıkladı. Binanın kullanılan yeni bir teknikle güçlendirildiğini belirten Başkan Ayhan, eskiden kullanılan tarihi buz makinelerinin de yerinde korunacağını belirtti. Restorasyonda çıkan eski tahtaların duvar dekorasyonunda kullanılacağını ve 1950'li yıllardan beri kullanılan buz kalıplarının ise kütüphane raflarına dönüşeceğini açıkladı.

Binada yapılacak dönüşümlerden bahseden Barış Ayhan, “Biliyorsunuz bu bina 1950'li yıllarda Et Balık Kurumu tarafından Sinoplu balıkçının buz ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bir fabrika. Aslında buz fabrikası. Sinoplular buzhane deseler de bir buz fabrikası burası. Bunlarda buz kalıpları. Biz bu buz kalıplarını çıkarttık bu buz kalıplarını temizliyoruz. Bunlarla içeride güzel bir kütüphane yapacağız. Bu buz kalıpları kütüphanenin rafları olacak. İçeride daha önce kullanılan tahta malzemeler var. Bunları da atmadık. Bunları da proje dahilinde temizliyoruz. İçeride duvarlarda kullanacağız. Dekoratif malzeme olarak yer alacaklar” dedi.

Binanın güçlendirildiğini belirten Başkan Ayhan tarihi bu makinelerinin de korunduğuna değinerek, “Burada proje başladıktan sonra binaya güçlendirme gerekti. O güçlendirme için de özel yeni bir teknoloji kullanıyoruz. Güçlü hasır filelerle binayı bohçalıyoruz. Geçmişe burasının bir buz fabrikası olarak Sinop'un buz ihtiyacını karşılamak için yapıldığını bilsinler geleceğe bu hikayeyi taşıyalım diye projede bir tadilat yaparak buz makinalarını burada koruma kararı verdik. Bu bina bittiğinde bu buz makinaları da bir mini müze, kent müzesi gibi burada sergilenecek. Kültürel miras olarak gördüğümüz makinaları hem Sinop'a gelen misafirlerimize hem de çocuklarımıza gösterelim istedik. Restorasyonları yapılacak bu şekilde bina içerisinde sergileyeceğiz. Bu binanın ön tarafında küçük bir cep sineması, bir tiyatro salonu gibi kullanabileceğimiz çok fonksiyonlu bir salonumuz olacak” diye konuştu.