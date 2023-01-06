Sinop'ta 782 sürücüye hız ihlalinden ceza

Sinop Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2022 yılı Aralık ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Aralık ayında 18 bin 380 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop'ta 182 aracın trafikten men edildiği, 57 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi. 782 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 620 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 52 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 74 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 206 kişiye muayene yaptırmamaktan, 22 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 92 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 344 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 53 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 15 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 865 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2022 yılının Aralık ayında yaşanan kazalarda, 49 kişinin yaralandığı, 26 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.