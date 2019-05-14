Sinop'ta 8 Top Pool Bilardo Şampiyonası düzenlenecek

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 8 Top Pool Bilardo Şampiyonası düzenlenecek.

Sinop Modi Bilardo oyun salonunda düzenlenecek olan yarışmaya ilköğretim, orta öğretim ve üniversite öğrencileri katılabilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Modi Spor Kulübü Başkanı Nurettin Karakurt, “18 ve 19 Mayıs'ta düzenlenecek olan bilardo turnuvasına, Sinop merkez ve ilçelerdeki tüm okulları dahil ettik. Turnuvaya ilköğretim, orta öğretim ve üniversite öğrencileri kız erkek olmak üzere katılabilecek. Bu turnuvayı bu zamana kadar yaptığımız turnuvaların en büyüğü olarak adlandırabilirim. Yarışma hem gurur verici hem de etkileyici olacak diye düşünüyorum. Yarışmamız 2 günlük bir organizasyondur. Bilardo branşında ilgili olan tüm oyuncuların ilkokuldan itibaren bu disiplini çok rahat yapabildiklerini gözlemliyorum. O nedenle bu biçimi seçtik. Bu organizasyona 6 yaşından 28 yaşına kadar tüm öğrenci grupları katılım sağlanabiliyor. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum kız erkek grubu olarak. Çok farklı bir görsel etkinlik ortaya çıkacağını umut ediyorum. Katılım ücreti söz konusu değil. Ama turnuvanın zorunlu giderlerini gidermek adına ciddi anlamda bir indirim dikkate alınarak maçı kaybeden sadece 10 TL destek açısından ücret ödeyecek. Böyle olması daha da rekabeti artırıyor” dedi.

Karakurt, birinciye madalya, başarı belgesi ve yarım altın, ikinciye madalya, başarı belgesi çeyrek ile altın, üçüncüye ise madalya, başarı belgesi, gram altın vereceklerini sözlerine ekledi.