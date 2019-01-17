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Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, saldırdıkları köpeği yedi.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, saldırdıkları köpeği yedi.


Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili köyü yakınlarında aç kalan kurtlar bir köpeğe saldırdı. Kurtlar, saldırdıkları köpeği parçalayarak telef etti. Köpeğin bulunduğu yerdeki kan ve boğuşma izleri ise dikkat çekti. Soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulabilmek için köy yakınlarına kadar inen kurtların köpeğe saldırması vatandaşları tedirgin etti.

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