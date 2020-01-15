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Sinop'ta ağaç bakım çalışmaları sürüyor

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki park ve gezi alanlarında ağaç bakım çalışmaları sürüyor.


Sinop Belediyesi tarafından yürütülen mevsimlik ağaç bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Tarihi Sinop Cezaevi çevresindeki ağaçlar bakıma alındı. Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdal Küçükdemir, “Kentimizde yürüttüğümüz park ve bahçe düzenlemeleri çalışmaları kapsamında ağaçlarımızın bakımlarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Tarihi Cezaevi çevresinde ağaç budama çalışmalarımızı başlattık. Daha güzel bir Sinop için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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