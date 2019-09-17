Sinop'ta Ahilik Haftası kutlandı

Sinop'ta Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sinop'ta Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnafların katılımıyla, Tarihi Cezaevi önü mevkisinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda yılın Ahisi Murat Bilgici'ye Ahi kaftanı giydirildi. Program, yılın ustası, kalfası ve çırağına plaket takdim edilmesiyle son buldu. Kutlamalara, Sinop Valisi Köksal Şakalar, CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel burada konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran, meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan Ahilik kavramı; dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir. Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli Ahilik Teşkilatı çatısı altında ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Günümüzde, esnaf ve sanatkârların oluşturduğu kurumlar, Ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk dayanışma gibi değerlere önem vermektedir. Bu duygu emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bu vesileyle birlik ve beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini diliyorum” dedi.