Sinop'ta Ahmet Muhip Dıranas için belgesel çekiliyor

SİNOP (İHA) – Sinoplu üniversite öğrencisi şair Ahmet Muhip Dıranas'ın bu şehirle ilişkisini konu alan bir belgesel hazırlamak üzere şehirde çekimler gerçekleştiriyor. Demir, hakkında belgesel niteliğinde bir çalışma bulunmayan Dıranas'ı şehirle yeniden buluşturmak üzere çalışmalarına başladı.

Bu işe okulun mezuniyet projesi kapsamında girişen Furkan Alperen Demir, şairle ilgili şehirdeki birçok eksikliği fark etti. Düşünce aşamasında şairin Erfelek'teki evinin içler acısı halinden etkilenen Demir, aynı zamanda çok eski yıllarda çekilmiş bir televizyon programı dışında şairle ilgili bir belgesel bulunmadığını da gördü. Yapacağı ön çalışma için şairin yazdığı ve onun hakkındaki kitapları Sinop'ta bulmakta zorlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Demir hazırlayacağı belgeselin mezuniyet projesiyle sınırlı olmayıp şairin şehirle ilişkisini anlatacak ve şehirdeki önemini tekrar hatırlatacak bir çaba içinde olduğunu belirtti. İlk fragmanı ise Ahmet Muhip Dıranas'ın ölüm yıl dönümü olan 21 Haziran'a yetiştirebileceğini belirtti.

Çalışmanın kapsamından bahseden Furkan Alperen Demir, “Ahmet Muhip Dıranas'ın hayatıyla alakalı olacak bir proje değil. Daha çok Sinop ile ilişkisi kapsamında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çekimlerim devam ediyor. Henüz bitmiş değil. Daha önce kendisi hakkında yapılmış herhangi bir belgesel yok. Bu fikrim ilk olarak Ahmet Muhip Dıranas'ın Erfelek'teki evinin son durumunu sosyal medyada görmemle başladı. Evinin halini bilenler biliyor. Biraz kötü bir durumda bekliyor. Bu işi araştırırken Sinop'taki kitapçıları gezmeye başladım. Kendi yazmış olduğu zaten tek bir şiir kitabı var. Onun dışında kendisinin yazıları ve tiyatroları da var ama o kitapları onun ölümünde sonra yayınlanmış. Ama Sinop'ta herhangi yerde şiir kitabı dışında ben bu yayınları bulamadım. Bu durumdan ötürü ve evinin durumu da ortada olunca bende acaba Ahmet Muhip Dıranas Sinop'ta değer görmüyor mu veya da hak ettiği değeri alamıyor mu düşüncesiyle hareket ettim. İnternetten onun şiir ve sanat anlayışıyla alakalı makalelere ulaşıp okudum. Bunu okul için teslim edeceğim ama yayınlamadan önce üzerinde daha çalışacağım. En azından 21 Haziran Ahmet Muhip Dıranas'ın ölüm yıl dönümüne bir fragman yayınlamayı düşünüyorum" dedi.