Sinop'ta alev alan araç evi yaktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilde çıkan yangın bir binaya sıçradı. Yangında otomobil ve tek katlı ahşap ev kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesine bağlı Çatakörencik köyü Kuzgeçe Mahallesi'nde Necati Özkaya'ya ait evin önünde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otomobilden eve sıçrayan yangına Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözü de takviye olarak bölgeye gönderildi. Yangında otomobil ve tek katlı ev yanarak kül oldu.