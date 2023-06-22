İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta amatör balıkçılar deniz karındaki yavru ayıları besledi

Sinop’un Ayancık ilçesinde deniz kenarına inen yavru ayılar balıkçılara ilginç anlar yaşattı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde deniz kenarına inen yavru ayılar balıkçılara ilginç anlar yaşattı.


Sinop'un Ayancık ilçesi Çamurca mevkisinde tekneyle denize açılan balıkçılar, karada gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Deniz üzerinde tekne ile seyir halinde olan balıkçılar, karada hareketlilik olduğunu görünce bir vatandaşın yardım istediğini düşünerek karaya yanaştı. Ancak balıkçılar karaya yaklaştıkça durumun ilginç olduğunu gördü. Karaya yaklaşıp ayılara balık atarak onları yakından görmek isteyen balıkçılar, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.