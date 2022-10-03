Sinop'ta Amatör Spor Haftası törenle başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle 3-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşen ‘Amatör Spor Haftası' kutlama etkinlikleri Sinop'ta başladı.

Hükümet Meydanı önünde çelenk sunumu ile başlayan etkinlik devamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan, kamu kurum müdürleri, antrenörler ve sporcu gençler katıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, özellikle çocuklara ve gençlere spor alışkanlığı kazandırılmasının ve vatandaşların spor disipliniyle yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Kalyon, “Çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçiminin sunulmasına yardımcı oluyor ve bu amaçla ilimizde faaliyet gösteren tüm kulüplere destek olmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 29 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı olarak açılışını başlattığımız GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları eğitimi bu yıl da yüksek katılım ile hız kesmeden devam ediyor. İl ve ilçelerimizde bulunan 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimiz alanında uzman antrenörlerimizle 20 farklı branşta faaliyetlerine devam etmektedir. Gençler bizim geleceğimizdir. Bedenen ve ruhen sağlıklı bir geleceğe sahip olmak istiyorsak yarınlarımız olan gençlere gereken değeri vermeli, onarı çok yönlü yetiştirmeli, hayata hazırlamalıyız. Bu kutsal görevi yerine getirirken yalnız olmayın, yol gösterenlerimiz, yol arkadaşlarımız ve paydaşlarımız oldu” diye konuştu.

Tören devamında İskele Meydanı'nda çeşitli spor kulüplerinde eğitim gören sporcu çocuklar ve gençlerin gösterileriyle devam etti.