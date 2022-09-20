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Sinop'ta aniden alev alan araç söndürüldü

Sinop’ta bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sinop'ta bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Sinop-Boyabat karayolu Dranaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E'nin kullandığı seyir halindeki aracın aniden motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği aracı kısa sürede alevler aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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