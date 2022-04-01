Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı

Sinop'ta jandarma tarafından 'çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık' suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen iki ayrı operasyon ile Durağan ilçesinde 'çocuk istismarı' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.

Aynı zamanda Sinop merkez ilçede 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığı' suçundan aranan, hakkında 3 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan iki şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.