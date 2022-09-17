Sinop'ta aranan 3 şahıstan 2'si tutuklandı

Sinop'ta adli makamlarca haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce, 16 Eylül'de adli makamlarca haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, il merkezinde ‘korku kaygı veya panik oluşturma tarzında silahla ateş etme' suçundan aranması bulunan bir şahıs, ‘hakaret-trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan bir yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Gerze ilçemizde ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanmıştır. Yakalanan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir” bilgisi verildi.