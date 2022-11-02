Sinop'ta aranan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sinop'un Erfelek ve Türkeli ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 4 kişi jandarma tarafından yapılan operasyonlar sonucu yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma suç araştırma timi (JASAT) ekiplerince Erfelek ve Türkeli ilçelerinde hırsızlık suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Erfelek'te 3 kişi, Türkeli'de ise 1 kişi olmak üzere toplamda 4 hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 4 şahıs Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.