Sinop'ta aşılama başladı

Fatih Reyhanlıoğlu'nun olduğu ilk korona aşısıyla Sinop'ta aşılama süreci başladı.

Korona virüsüyle mücadelede dün akşam yeni bir aşamaya geçildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı olmasının ardından Tüm Türkiye'de süreç başladı. Sinop'ta da bugün ilk aşılama programı yapıldı. Sinop'ta ilk aşı İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu'na yapıldı. Ardından Ağız ve Diş Hastalığı Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü personeli aşı oldu. Müdür Reyhanlıoğlu Sinop'ta tüm sağlık çalışanları için 2 doza yeteri kadar aşının geldiğini ve ilk aşılamanın 2 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Sağlık Bakanımızın ilk aşıyı olmasıyla birlikte ülkemizde aşılanma süreci başlamış oldu. Tüm illerde eş zamanlı olarak bugün tüm tesislerde aşılama hizmetleri başlatıldı. Bizim ilimizde de hem il merkezimizde hem de ilçe hastanelerimizde oluşturduğumuz aşı polikliniklerinde aşılama hizmeti sağlık çalışanlarımız için şu an başladı. Şu an itibarıyla başlattığımız aşılama sürecini tüm çalışanlarımız için yüzde 80 oranında tamamlamayı planlıyoruz. İki gün içerisinde de hedefimize ulaşmayı yani tüm çalışanlarımızın aşılanmasının tamamlanmasını planlıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımız kamu ve özeldeki poliklinik ve muayenehane işleten sağlık çalışanlarımız da dahil olmak üzere bu aşılama hizmetinden istifade edebilirler. Çalışanlarımız kendi çalıştıkları sağlık tesislerinde aşılama hizmetinden faydalanabilirler. Aşılama hizmetinden faydalanılması için MHRS'den randevu alınması esas. Şu anda sağlık çalışanlarımız için MHRS randevu cetvelleri tanımlanmış durumda. Bugün itibarıyla süreç başladı hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Tüm sağlık çalışanlarının iki doz aşılamasını sağlayabilecek kapasitede aşımız bakanlığımız tarafından gönderildi. Şu an için aşıda herhangi bir lojistik sıkıntımız yok” dedi.

Pandemi Sorumlu Hekimi Dahiliye Uzmanı Ömer Küçükdemirci, “Ben aşımı oldum. 10 aydır bu işle aktif olarak uğraşan bir hekimim. Her şekilde yatan hastasını ayakta hastasını, yoğun bakım hastasını gördüm. Şunu net olarak söyleyebilirim. En kötü aşı en iyi koronadan daha iyidir. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Ben aşımı oldum. Bütün sağlık personeli de iki gün içerisinde de olacak. Devamında da tüm halkımız bu beladan kurtulacak inşallah” diye konuştu.

Aşının olmalarının sonra yaptıkları açıklamayı sonlandıran Reyhanlıoğlu ve beraberindekiler Atatürk Devlet Hastanesi'nde başlayan aşılamaya katılmak üzere müdürlükten ayrıldı.