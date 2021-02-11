Sinop'ta aşkın simgesi “kırmızı ve kalp" çikolataya dönüştü

Sinop'ta bir işletme tarafından 'Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan içinden çeşitli sürprizler çıkan kırmızı kalp şeklinde çikolata sevgililer tarafından büyük ilgi görüyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, tüm sektörlerde olduğu gibi çikolata ve şeker üreticileri de sevginin rengi kırmızının hakim olduğu bu özel gün için hazırlıklarını tamamladı.

Aşkın simgesi "kırmızı" ve "kalplerin" ön plana çıktığı 14 Şubat'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan çikolatalar ve şekerlemeler de vitrinlerdeki yerini aldı.

Sinop'ta , 14 Şubat Sevgililer Günü için özel konseptler hazırlayan bir şekerleme firması, kırmızı renginin kullandığı içinden çeşitli sürprizler çıkan kalp şeklinde özel çikolata üreterek, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi müşterilerinin beğenisine sundu.

İşletme sahibi Saim Gürbüz 14 Şubat Sevgiler Günü öncesi müşterilerinin talepleri doğrultusunda özel ürünler hazırladıklarını dile getirerek, "Yeni işletmemizde çikolata imalatının başlaması ile birlikte özel günler için hazırlıklar da yapıyoruz. Bu nedenle ilk denk gelen özel gün Sevgililer Günü olduğu için bir takım hazırlıklar yaptık. Sevgililer Günü'ne özel bir set hazırlamak istedik. Konseptimiz tabii ki sevgi ve aşk üzerine kalp ve içinden sürprizler çıkan bir kutu. Aşkın ve sevginin simgesi kırmızı ve kalbi bizde çikolata ile buluşturduk. Çikolata, aşk ve sevgi denince vazgeçilmez oluyor. Dolayısıyla 14 Şubat gibi özel bir günde özel bir hediye olabiliyor. Sevgililer Günü'ne az kalması nedeniyle yoğunluğumuz başladı. Şu ana kadar ilgi gayet iyi. Siparişleri almaya başladık. Hafta sonu kapalı olacağımız için siparişleri önden alıyoruz. Sınırlı sayıda ve isteğe göre üretim yapıyoruz. Artık bundan sonra her özel günde bu tür hazırlıklar yapacağız misafirlerimizi bekliyoruz. Bizler de bütün sevgililerin ve çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü şimdiden kutluyoruz" dedi.