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Sinop'ta Atatürk Koşusu

Sinop’ta, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Koşusu düzenledi.

Sinop'ta, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Koşusu düzenledi.


Sinop Üniversitesi Atletizm Pistinde gerçekleşen koşuya 30 sporcu katıldı. Yarışmayı Sefa Kalafat birinci, Aziz Korkmaz ikinci, Tunahan Kayıkçı üçüncü ve Şaban Ünsal dördüncü olarak tamamladı.


Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kayaçal, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından takdim edildi.

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