Sinop'ta Avukatlar Günü kutlandı

Sinop'ta “5 Nisan Avukatlar Günü” düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Düzenlenen törene Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, Baro Başkanı Av. Hicran Kandemir, savcılar, hakimler ve davetliler katıldı. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Baro Başkanı Av. Hicran Kandemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir yaptı.

Kandemir yaptığı konuşmada avukatlık mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Adalet, bir toplumun huzur ve barışının temelidir. Adaletin temini, adil bir yargılama ile mümkündür. Ve savunma adaletin olmazsa olmaz en önemli unsurlarındandır. Savunma hakkı, yurttaşın hak arama özgürlüğünün bir sonucudur. Temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi hak arama özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün, olan savunma Hakkının da avukatlar aracılığıyla kullanıldığı malumdur. Bu nedenle Avukatlar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde belirtildiği üzere yargının kurucu unsuru olup, bağımsız savunmayı temsil ederler. Avukatlık Yasası'nın 76. maddesi yasaların hiçbir mesleki örgütlenmeye vermediği hakkı biz avukatlara ve mesleki örgütümüz olan barolara vermiştir. Buna göre hukukun üstünlüğünü etkin kılmak, insan hakları kavramını korumak, geliştirmek biz avukatların baroların öncelikli temel görevidir. Mesleğimizin başlıca sorunlar sorunların daha da artmasına neden olan düzenlemelerle karşılaşmak çok düşündürücüdür. Bilinmelidir ki avukatlık mesleğine zarar veren düzenlemeler aslında vatandaşın savunma hakkının zarar görmesi sonucunu doğuracaktır. Taleplerimiz, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve hakkını savunmakla yükümlü olduğumuz vatandaşlarımız adınadır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından katılımcılar Sinop Baro Başkanlığı'nda düzenlenen kokteyle geçti.