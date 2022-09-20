Sinop'ta az miktarda avlanan hamsinin kilosu 50 TL

Sinop'ta denize açılan balıkçıların az miktarda avladıkları hamsi kilogramı 50 liradan satılıyor. Balıkçılar yaklaşık 20 gün sonra hamsi avcılığının başlamasını bekliyor.

Karadeniz'de balıkçıların av mesaisi sürüyor. Sinop'tan denize açılan balıkçılar palamudun yanı sıra az miktarda hamsiyle kıyıya döndü. Hamsinin kilogramı ise 50 liradan tezgahta satışa sunuldu.

Balıkçı Erdoğan Doğan, Sinop kıyılarında bir kasa civarında hamsi yakalandığını, miktarı az olduğu için ise kilogram fiyatının 50 TL olduğunu söyledi. Doğan, “Balıkçılarımız Sinop'ta yerli hamsi yakaladı ama az çıkıyor. 15-20 gün sonra Allah nasip ederse bollaşacak. Şimdilik tezgâhımıza bir kasa hamsi geldi, fiyatı 50 TL. Şimdilik biraz pahalı olduğu için herkes alamıyor ama Karadenizlinin vazgeçilmezidir hamsi. Onu alamayanlar yerine palamut alıyor. Palamudun tanesi 12,5 TL'den başlıyor boyutlarına göre 40 TL'ye kadar çıkıyor. Palamutlar da büyüdü artık, bir tanesi bir kilo gelenler mevcut. Çok şükür tezgâhlarımız hareketli bu sıralar. Yaklaşık 20 gün sonra da hamsi avcılığı başlar, biraz daha hareket olur” diye konuştu.