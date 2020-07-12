İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta baba ve iki oğlu boğularak can verdi

Sinop’un Ayancık ilçesi plajında baba ve iki oğlu boğularak can verdi.

Sinop'un Ayancık ilçesi plajında baba ve iki oğlu boğularak can verdi.


Alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesi Ağaçlı köyü Harzana Plajı'nda serinlemek için denize giren Kerem ve Resul Demirci denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba Ramazan Demirci de denize girerek çocuklarını kurtarmaya çalışırken ters akıntı nedeniyle boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan üç kişi kurtarılamadı. Yakınları ve sevenleri hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.