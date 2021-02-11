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Sinop'ta baca yangını korkuttu

Sinop’ta bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Sinop'ta bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Olay, Tersane mevkiinde bir işletmenin bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir işletmeye ait bacada yangın çıktı. Çevreden dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yangının mutfak bacasında biriken yağlardan çıktığı öğrenildi.

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