Sinop'ta Badminton Grup Müsabakaları başladı

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ‘Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları' 20 takımdan 100 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın faaliyet programında yer alan ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları, Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda başladı. Kızlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen grup müsabakalarına Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat ve Sinop olmak üzere 10 ilden 20 okul takımı, 100 sporcu ile katıldı. Müsabakaların 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Açılış seremonisinde konuşan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, sporcu gençleri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kalyon, 3 gün sürecek müsabakalarda kıyasıya mücadele edecek 100 sporcuya ve onları eğiten antrenörlerine başarılar diledi.