Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı

Karadeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından Sinoplu balıkçılar, teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma aldı.

Sinoplu balıkçılar 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte teknelerini limana demirledi. Eylül ayında açılacak yeni sezon için hazırlıklarına başladılar. Tekneler ve zarar gören ağlar bu süreçte imece usulüyle onarılmaya başlandı.

35 yıllık balıkçı Hüseyin Baş, “Şu an sezonumuz kapandı. Ağları hazırlıyoruz. Gelecek sene için şimdiden ağların bakımını yapıyoruz. Yeni ağlar dikiliyor. Teknelerin bakımları, makinaların bakımları yapılıyor. Sezonumuz 15 Nisan'da kapanıyor 1 Eylül'de açılıyor normalde ama balık zaten kendini yasak ediyor. Balık olmuyor dağılıyor balık. Biz Nisan'ın 5'inde paydos ettik. 1 Eylül'e kadar hazırlıklarımızı yapacağız. Sezonumuz çokta olumlu geçmedi. Hamsi yasağı geldi. Ocak'ın 8'inde yasak geldi ondan sonra hamsi ağıyla çalışamadık. İstavrite çalıştık ama o da az oldu” dedi.