İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta balıkçılar umutlarını dip balıklarına bağladı

Hava şartlarının olumsuz etkilemesi sonucunda artan balık fiyatları tüketimin düşmesine sebep oldu.

Balıklar fiyatların artmasının ardından daha az miktarlarda alıcı buluyor.


Balıkçılar bu haftayı Sinop'un gözdesi hamsiden yana durgun geçiriyor. Tezgâhlarda hamsi yok. Karadeniz'de hamsi sürülerinin azalması ile Sinop balık tezgâhlarında, geçen hafta da az olan hamsi bu hafta piyasada hiç yok. Balıkçılar, umutlarını çinekop, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarına bağladı.


Bazı balık fiyatları ise şu şekilde:


Çinekop 30, istavrit 8-10, mezgit 12,5 ve barbun ise 30 TL.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.