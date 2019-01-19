Sinop'ta balıkçılar umutlarını dip balıklarına bağladı

Balıklar fiyatların artmasının ardından daha az miktarlarda alıcı buluyor.

Balıkçılar bu haftayı Sinop'un gözdesi hamsiden yana durgun geçiriyor. Tezgâhlarda hamsi yok. Karadeniz'de hamsi sürülerinin azalması ile Sinop balık tezgâhlarında, geçen hafta da az olan hamsi bu hafta piyasada hiç yok. Balıkçılar, umutlarını çinekop, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarına bağladı.

Bazı balık fiyatları ise şu şekilde:

Çinekop 30, istavrit 8-10, mezgit 12,5 ve barbun ise 30 TL.