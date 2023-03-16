Sinop'ta baraj seviyesi tam doluluğa ulaştı

Sinop'un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı'nın doluluk oranını yüzde 100'e çıktı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yaz sezonunda su sıkıntısı yaşanmaması için çiftçilerin vahşi sulamadan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde gelecek aylarda içme suyu sorunu yaşanacağı öngörülürken, Sinop'un suyunu sağlayan baraj tam doluluğa ulaştı. Ocak ayı kontrollerinde su seviyesi yüzde 60 civarında bulunurken, Mart ayında yüzde 100 seviyesine geldi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, turizm yoğunluğu olduğu yaz döneminde su sorunu yaşanmayacağını kaydetti.

“Barajımızdaki su üst savaktan akıyor”

Barajdaki suyun yüksek seviyede olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, “Ülkemizin birçok yerinde kuraklıkla ilgili ciddi kaygılar yaşanıyor. Yurdumuzun birçok bölgesinde önümüzdeki süreçte su sorunu yaşanacağı haberlerini duyuyoruz. Çok şükür kentimiz için böyle bir sorun söz konusu değil. Sinop ilimizin içme suyunu Erfelek ilçemizdeki barajdan sağlıyoruz. Erfelek barajımızda Ocak ayında yaptığımız kontrollerde barajımızın doluluk oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğuna tanık olmuştuk. Henüz yeni yaptığımız denetimde gördük ki barajımızın doluluk oranı yüzde 100. Barajımızdaki su üst savaktan akıyor. Bu da demek oluyor ki kentimiz yazın turizm sezonunda herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacak” diye konuştu.

Vahşi sulamaya dikkat

Köylerdeki çiftçilere vahşi sulama yapmamaları uyarısında bulunan Başkan Ayhan, “Özellikle yazın tarımsal sulamada kullanımlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. O barajdan Sinop ve Erfelek Belediyesinin dışında 30'un üzerinde köyümüz de kullanıyor. Özellikle yeni fide ekimi döneminde, mısır ve çeltik döneminde çok ciddi tarımsal sulama faaliyeti gösteriliyor. Benim köylü vatandaşlarımdan dileğim kentimizin susuz kalmaması adına, herkesin bu sudan istifade edebilmesi adına tarımsal sulamada su kullanımına hassasiyet göstermeleridir” dedi.