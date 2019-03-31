Sinop'ta Barış Ayhan sevinci

Sinop'ta 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

Sinop merkezde resmi olmayan sonuçlara CHP'nin adayı Barış Ayhan belediye başkanlığını alırken, CHP il genelinde Gerze, Dikmen ve Erfelek olmak üzere 3 belediyesini AK Parti'ye kaptırdı. AK Parti ise Durağan ilçesini MHP'ye teslim etti. CHP Sinop İl binasında sevinçle hüzün bir arada yaşandı. AK Parti'li rakibi Ali Çöpcü'ye 4 binin üzerinde oy farkı atan CHP'li Barış Ayhan, tebrikleri kabul etti. Ayhan daha sonra balkon konuşması yaparak seçmenlerine hitap etti.

Barış Ayhan CHP İl Başkanlığı'nda konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu uzun maratonda beni yalnız bırakmayan değerli yol arkadaşlarıma ve tüm Sinop halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Sinop halkı bize güvendi, bağrına bastı. Biz de halkımıza inandık. Sinop'un ve Sinop halkının güvenine layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Dün de söylediğim gibi; Sinop'u, Sinoplular ile birlikte yöneteceğiz. Bu anlamda önümüzdeki günlerde Sinop'u çok güzel günler bekliyor. Mart'ın sonu bahar demiştik, hep beraber bahara kavuştuk” dedi.

Barış Ayhan kimdir?

1974 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 2002 yılına kadar İstanbul'da pazarlama ve finans sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Barış Ayhan, Sinop'ta yapı market firması kurdu. 2003 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi il kongresinde, yönetim kurulu üyesi seçildi. İl Saymanlığı görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2015 yılında gerçekleşen CHP 36'ncı Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçildi. 2018 yılında gerçekleşen 37'nci Olağan İl Kongresi'nde ikinci kez İl Başkanı ve Kurultay Delegesi seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir. Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.