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Sinop'ta batan teknede kaybolan şahıs aranıyor

Sinop’un Gerze ilçesi açıklarında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtınadan dolayı bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından sağ kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi ise kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar kaybolan şahsı arama çalışmasını sürdürüyor.


Bugün saat 11.17'de Sinop'un Gerze ilçesi Döngel mevkisi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan “Alperen 57” isimli balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 dalış timi sevk edildi.


Olay yerine yakın mevkideki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunan kişilerden 2'si sağ olarak kurtarıldı ve 1 şahsın cansız bedeni denizden alındı. Cesedine ulaşılan balıkçının isminin Nadir Özel olduğu öğrenildi.


Kayıp olan 1 balıkçının bulunması için Sahil Güvenlik ve balıkçılar arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

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