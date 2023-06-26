Sinop'ta bayram öncesi zehir operasyonu

Sinop'ta polis tarafından bayram öncesi yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yaz döneminin ve Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirilmesi” amacıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 17,2 gr. metamfetamin, 11,01 gr. skunk, 4,73 gr. sentetik kannabinoid (bonzai), 1,32 gr. toz esrar maddesi, 1 adet payp ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.