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Sinop'ta bayramlaşma töreni

Sinop’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Sinop'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.


Sinop'ta öğretmenevinde gerçekleşen bayramlaşma törenine, Vali Köksal Şakalara, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanı S.G. Yüzbaşı Koray Kemiksiz, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Törende, Vali Şakalar, Sinoplu vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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