Sinop'ta belediye ve üniversite çevre için el ele verdi

Etkinlik kapsamında Hamsi Yolu'nda Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Oktay, Hüseyin Minoğlu ve Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileriyle birlikte plajdaki çöpleri topladı.

Temizlik İşleri personeli ile birlikte plaj temizliği yapan üniversite öğrencileri doğaya zararlı atıkları, çöpleri topladı. Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerine, “Sizler geleceğin öğretmenlerisiniz. İleride öğrencileriniz olacak minik yavrularımız, ailesi kadar sizi de örnek alacak. Bir çocuğun yetişmesinde en az ailesi kadar öğretmeninin de etkisi büyüktür. Bugün öğretmenlerinizle birlikte biz sizi doğaya duyarlı davranmanız konusunda bilgilendirdik, siz de bu bilgileri öğretmeni olduğunuz öğrencilerinize aktaracaksınız. Onlar, siz nasıl yetiştirirseniz öyle büyürler” dedi.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü ise bu gibi etkinliklerin devam edeceğini, geleceğe yön verecek öğretmenler yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.