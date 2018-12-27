Sinop'ta belge töreni

Sinop'ta Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri belge töreni gerçekleştirildi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen törende 12 öğrenciye belge verildi. Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde gerçekleşen törene, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, Sinop Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, “Bakanlığımızın bu konudaki hassasiyeti insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu sözle bizlerin dezavantajlar dediğimiz ama benim kurumsal olarak dezavantajlı değil, canlarımız dediğimiz engelli, yaşlı, kadın, çocuk o tarzdaki insanların her zaman yetişmesi, değerlenmesi, günlerini gün etmeleri için gayret gösteriyoruz. Gayretimiz bu yönde. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Bize destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.