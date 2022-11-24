Sinop'ta berber tarifesi yenilendi: Saç-sakal 100-120 TL

Artan maliyetler ve dükkân giderlerinin yükselmesi nedeniyle Sinop'taki berber esnafının zora girdiği belirtilerek yeni zamlı tarife Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından onaylandı. Yeni tarifeye göre sadece saç tıraşı yıkamalı ve yıkamasız olarak 60-80 TL, sakal tıraşı 40 TL, saç ve sakal tıraşı 100-120 TL, çocuk tıraşı 50 TL, ense tıraşı 30 TL, saç yıkama ve fön ise 60 TL olarak belirlendi.

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, “Berber esnafımızın talepleri doğrultusunda yeni fiyat tarifesine geçildi. Artan maliyetler, faturaların yükselmesi ve kullanılan ürünlere gelen ek zamlardan kaynaklı erkek kuaförlerimiz için yeni tarifeyi onayladık. Belirlediğimiz rakamlar tavan fiyatıdır, esnafımız duruma göre bu fiyatların altında talep edebilecek ancak bu fiyatların üzerinde alamayacaktır“ diye konuştu.