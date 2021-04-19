Sinop'ta besicilere dijital ortamda hayvan pasaportu alma fırsatı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni uygulama sayesinde yurt genelinde olduğu gibi Sinop'ta da besiciler dijital ortamdan sığır cinsi hayvanlarına pasaport temin edebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan yetiştiricilerinin mobil cihazlar üzerinden hayvan pasaportu alabilmesi için bir aplikasyon geliştirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Sinop'ta İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için 'tekpencere.tarbil.gov.tr' adresi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler il/ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek olmadan doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekler.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu uygulamanın getireceği kolaylıklardan ve yetiştiricilerin bu uygulamaya nasıl başvurulabileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, "Hayvan pasaportu; sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği kapsamında küpelenerek kayıt altına alınan sığır cinsi hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren il/ilçe Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesidir. Yetiştiricilerimiz https://tekpencere.tarbil.gov.tr/ adresine e-devlet şifresiyle giriş yaparak üst kısımda bulunan 'belge al' tıklanarak, işletmelerine ait hayvan pasaportunu almak istediklerinde hayvanlar seçilip ödeme yapılarak doğrulanabilir hayvan pasaportu alabilirler. İl ve ilçe müdürlüklerimize uğramadan temin edilebilmektedir. Kovıd-19 salgınına karşı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bakanlığımızın devreye soktuğu dijital uygulama ile yetiştiricilerimiz gerçek ve tüzel kişiler olarak kuruma şahsen başvuru yapmadan doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekler" dedi.

Tanrıkulu, hızlı, güvenli, tasarruflu olan bu uygulamadan mesai saatleri dışında ve hafta sonları da yararlanılabileceğini sözlerine ekledi.