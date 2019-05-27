Sinop'ta Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu sertifika töreni düzenlendi.

Sinop Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, Sinop Deftardarı Naci Günaydın ve öğretim görevlileri katıldı.

Program başında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, “Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa yürütmüş olduğu Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri Okul sağlığı açısından çok büyük çok büyük önem arz etmektedir. Bu projeler ile eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmesi, anne baba veya öğretmenler tarafından çocuk yaşlarda bizzat öğretilen temizlik uygulamalarının ve beslenme alışkanlıklarının çocuklar tarafından uygulanarak alışkanlık haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu alışkanlıkların kazandırılmasında; okullarımızın önemi inkâr edilemez. Bu nedenle diyoruz ki; 'temiz ve yaşanabilir bir okul, aynı zamanda temiz ve yaşanabilir çevre, bir dünya' demektir. Sinop merkez ve ilçelerinde sadece bir eğitim-öğretim döneminde okullarımız teşvik edilerek ekiplerimizin ve okul müdürlüklerimizin özverili çalışması neticesinde 1. dönem 32, 2. dönem ise 62 okulumuz daha beyaz bayrak almaya hak kazanmış ve beyaz bayraklı okul sayımız 114 olmuştur. Ayrıca beslenme dostu okul projesi kapsamında 1. dönem 19, 2. dönem ise 11 okulumuz daha beslenme dostu okul sertifikası almaya hak kazanmış ve beslenme dostu okul sayısı 30 olmuştur. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, çocuklarımızın hem bedenen hem de ruhen tam iyilik halinde, temizlik hijyen konusunda eğitim almalarını sağlamak görevimizdir. 'Temizlik imandandır' inancına sahip bir medeniyetin mensupları olarak hep beraber çalışıyoruz" dedi.

Yıldız'ın konuşmalarından sonra sertifika törenine geçildi.