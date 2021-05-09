Sinop'ta bilgisiyle yarışan sporcu anneleri ödüllendirildi

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Çocuğumu Seviyorum, Branşını Tanıyorum" isimli bilgi yarışması düzenlenerek dereceye giren sporcu anneleri ödüllendirildi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya spor kültürünün ve ahlakının benimsenmesinde rol alan ve çocuklarına spor yapma fırsatı tanıyan sporcu anneleri katıldı. Anneler kürek ve yelken branşlarındaki bilgilerini gösterdi.

"Çocuğumu Seviyorum Branşını Biliyorum" konulu yarışma çevrimiçi ortamda yapıldı. Dereceye giren annelere ödül takdimiyse izolasyon ve fiziksel mesafe kuralı gözetilerek evlerinin kapılarında gerçekleştirildi. Annelere şükran belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. 9 Mayıs Anneler Günü de kutlandı.