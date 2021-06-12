Sinop'ta "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasına 1180 kitap bağışlandı

Cezaevi infaz kurumu kütüphanelerine gönderilmek üzere "Bir Kitap Bir Umut" adıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasında Sinop'ta şu ana kadar 1180 kitap bağışlandı. 16 Haziran'a kadar sürecek kampanya için bağışlar kabul edilmeye devam ediyor.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan “Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” çerçevesinde 31 Mayıs 2021 tarihinde tüm Türkiye' de eş zamanlı olarak kitap bağış kampanyası başlatıldı. O tarihten itibaren Sinop Adalet Sarayı önünde kurulan kitap bağış standında da vatandaşların yapacağı bağışlar kabul ediliyor.

Dünkü Sinop ziyareti esnasında Sinop Adalet Sarayı önünde kurulan standı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de ziyaret etti. Onu orada Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdulhamit Denizci karşıladı. Başsavcı Öksüz Bakan Gül'e bağış kampanyasında gelinen durum ile ilgili bilgiler verdi. Bağışların binin üzerinde olduğu bilgisini verdi. Bakan Gül, “Orada en iyi arkadaşa kitaptır diye bu kampanyayı başlattık” dedi. Fotoğraf çekiminin ardından Bakan Gül programına devam etti.

Bugün kampanyada gelinen son durum daha da netlik kazandı. Cezaevi infaz kurumu kütüphanelerine gönderilmek üzere düzenlenen kampanyada Sinop'ta şu ana kadar 1180 kitap bağışının kabul edildiği öğrenildi. Kampanyada bağışların 16 Haziran'a kadar devam ettiği ve Sinop Adalet Sarayı önündeki stanttan bağışların yapılabileceği bilgisi verildi.