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Sinop'ta boğulan baba ve iki oğlu toprağa verildi

Sinop’un Ayancık ilçesi plajında, serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden baba ve iki oğlu Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

Sinop'un Ayancık ilçesi plajında, serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden baba ve iki oğlu Boyabat ilçesinde toprağa verildi.


Ayancık Ağaçlı köyü Harzana Plajı'ında serinlemek için girdikleri denizde boğulan baba Ramazan Demirci(50) ve iki oğlu Kerem Demirci(14) ile Resul Demirci(12) için Sinop'un Boyabat ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazede 3 tabut yan yana konuldu.


Kılınan namaz sonrasında baba ve iki oğlunun cenazeleri şehir mezarlığında defnedildi.


Cenaze sırasında Demirci ailesinin yakınlarının güçlükle ayakta durdukları görüldü.

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